ActiZ: plan Helder voor bevriezen verpleeghuisplekken mist onderbouwing

Het kabinetsbeleid om geen extra plekken in de verpleeghuizen te realiseren, is niet goed onderbouwd, concludeert brancheorganisatie ActiZ op basis van onderzoek van SiRM. De besparing door te focussen op verpleegzorg in de eigen woning is kleiner dan gedacht en de ouderenzorg dreigt nog verder overbelast te raken, aldus ActiZ.

ActiZ benadrukt achter de gedachte van de Wozo-plannen te staan, maar het plan van minister Conny Helder om het aantal plekken in de verpleeghuizen niet te laten groeien boven 130.000 vindt de branchevereniging te rigide.

Vergevorderde dementie

Zonder extra plekken in het verpleeghuis, woont in 2040 naar verwachting 75 procent van de ouderen met gevorderde dementie thuis, aldus ActiZ “Dit zijn zeer kwetsbare ouderen die veel toezicht en intensieve zorg nodig hebben”, aldus Mireille de Wee. “Een deel van die zorg is onplanbaar.”

Wachtlijst

“Voor deze meest kwetsbare doelgroep moet er een plek in het verpleeghuis zijn als het thuis écht niet meer kan. We zien nu al dat de wachtlijst enorm toeneemt. Wat ActiZ betreft is het niet óf thuis óf in het verpleeghuis, maar juist én-én. We gaan graag met VWS in gesprek over de noodzakelijke stappen om de WOZO-beweging met de juiste randvoorwaarden te realiseren.”

Woningbouw

Die randvoorwaarden zijn passende woningen voor zorgbehoevende senioren en voldoende mantelzorg en of de inzet van technologie zodat zij ook daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen. De grote vraag is al of die woningen gebouwd gaan worden. Zelfs zonder stikstofproblematiek kwam het bouwen van woningen in Nederland al moeilijk op gang. Ook is het onzeker of mantelzorg en technologie ervoor kan zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen.

Financiële gevolgen

Als blijkt dat mantelzorgers en technologie dit niet kunnen, heeft dit ook financiële gevolgen. Dan stijgen de uitgaven aan zorg met 310 miljoen euro en de risico’s voor de kwaliteit van zorg nemen dan juist toe, omdat het voor aanbieders moeilijker is om het leveren van onplanbare zorg te borgen. Als blijkt dat de inzet van professionele zorg met 10 procent daalt, dan dalen de zorguitgaven met 190 miljoen euro.

VWS gaat uit van een cumulatieve besparing van 40 miljoen euro per jaar en tegen 2040 moet dit leiden tot een besparing van 720 miljoen euro.

VPT

Onlangs gaf Pepita Breugem, bestuurder van Frankelandgroep, al aan dat het de bouwplannen voor geclusterde plekken heeft stopgezet. “De inzet op Volledig Pakket Thuis is onhaalbaar en geen volwaardig alternatief. We kunnen thuis in de wijk gewoon niet dezelfde zorg bieden als in een geclusterde woonsetting. Dat is onhaalbaar vanwege de personele inzet.”