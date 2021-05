ActiZ: SER-advies is duidelijke opdracht

De zorgsector heeft te lang gewacht met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, stelt de SER. Hoog tijd dus om zorgpersoneel meer autonomie te geven, betere loopbaanmogelijkheden te bieden en meer salaris, daar waar de lonen achterlopen op de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Verdubbeling zorgvraag

“Er is veel werk te verzetten”, beaamt Helder, “we verwachten een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen, terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt. We moeten het werken in de zorg dus aantrekkelijk houden en zelfs verbeteren. Het advies van de SER en de agenda is een duidelijke opdracht aan het kabinet en de sector en betekent investeren.”

“Het gaat om meer dan alleen salaris”, vult zorgbestuurder Trudy Prins, lid van de ActiZ themacommissie Arbeid aan. “Er ligt met de agenda een duidelijke opdracht aan de politiek en andere partijen want goed werkgeverschap is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Fiscale ondersteuning

ActiZ wil helpen de opdracht uit te voeren. “Zo willen zorgorganisaties graag helpen bij het vinden van een goede werk-privé balans voor medewerkers. We zien steeds meer voorbeelden van regionale samenwerking die dit kan ondersteunen, maar dat moet wel fiscaal ondersteund worden’, aldus Prins, “dan stimuleer je echt samenwerking in de regio.”