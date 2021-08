ActiZ: vaccineren tegen corona is persoonlijke keuze

Het is een persoonlijke keuze van mensen of ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt ActiZ. “Een besluit om vaccinatie wel of niet te verplichten is aan de politiek. Daar hebben wij geen standpunt over. Gelukkig kennen we een hoge vaccinatiegraad”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Leasemaatschappij LeasePlan wil dat zijn medewerkers zijn ingeënt voordat ze terugkomen naar kantoor. Het zou de eerste grote werkgever in Nederland zijn met die voorwaarde. Van een vaccinatieplicht op de werkvloer kan geen sprake zijn, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag. Maar over de vaccinatie-eis die het bedrijf LeasePlan heeft aangekondigd, wilde hij geen oordeel vellen. “Daarvoor ken ik de situatie onvoldoende.”

Vaccinatiegraad verhogen

Werkgevers mogen hun personeel niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze mogen medewerkers ook niet vragen of ze gevaccineerd zijn. ActiZ weet niet hoeveel mensen tijdelijk op een andere plek zijn gaan werken omdat ze niet gevaccineerd zijn. “Maar bij mijn weten komt het niet veel voor in de ouderenzorg, ook omdat veel mensen gevaccineerd zijn. We zijn wel aan het kijken hoe we de vaccinatiegraad nog verder omhoog kunnen krijgen. Hoe dat precies gaat, is aan zorgorganisaties zelf.”



Omdat ouderen een groot risico lopen bij een coronabesmetting, waren mensen die in de ouderenzorg werken in januari als eersten aan de beurt om te worden gevaccineerd. Ook de bewoners van verpleeghuizen zelf kregen vrij snel hun prikken. Daardoor vielen de gevolgen van de laatste coronagolf mee. Het aantal positieve tests, het aantal sterfgevallen en het aantal getroffen locaties nam wel iets toe, maar dit viel in het niet bij de situatie rond de jaarwisseling. (ANP)