ActiZ: ‘Verzekeraar, houd Amsterdamse zorg toegankelijk’

ActiZ wijst zorgverzekeraars in de Amsterdamse regio op hun plicht de zorg toegankelijk te houden. De brancheorganisatie vindt het idee van zorgplafonds per zorgsoort niet meer van deze tijd. ActiZ vermoedt ook dat de problemen met de omzetplafonds in meer regio’s spelen.

zenstock / Getty Images / iStock

Amsterdamse ziekenhuizen kunnen niet alle patiënten meer doorverwijzen. Zorgorganisaties voor geriatrische revalidatie, palliatieve zorg en eerstelijnsverblijf hebben bij een zorgverzekeraar het maximum aan zorg dat ze dit jaar mogen aanbieden al bereikt en een patiëntenstop aangekondigd. Daardoor stagneert de uitstroom van patiënten uit onder meer het ziekenhuis BovenIJ. Bestuurders benadrukken op Zorgvisie dat het niet gaat om een capaciteitstekort. Ze willen een herverdeling van beschikbare middelen.

Waterbed-effect

ActiZ vindt het onbegrijpelijk dat omzetplafonds per zorgsoort nog bestaan in deze tijd en pleit voor meer aandacht voor de hele keten bij de inkoop van zorg. Zorgbestuurder en lid van ActiZ, Eefje Perlot: “Zorgverzekeraars hebben meerdere rollen dan alleen grip houden op de zorgkosten. Uiteindelijk gaat het erom zorg toegankelijk te houden. En juist bij kortdurende zorg moet je daarbij kijken naar de hele keten. Patiënten komen hier namelijk veelal na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname vanwege een beroerte of heup- of knieoperatie. Een bereikt maximum aan geriatrische revalidatiezorg, zorgt dus direct voor een waterbed-effect bij het ziekenhuis.”

Schrijnende situaties

Perlot vervolgt: “Voor een ziekenhuis als het BovenIJ betekent dit dat ze patiënten dan niet kunnen laten doorstromen naar de meest passende vervolgzorg. En het kan tot schrijnende situaties leiden, zeker wanneer iemands wens om thuis te kunnen sterven niet mogelijk is of je hierdoor veel verder moet reizen voor vervolgzorg.”

Financiering voor hele keten

ActiZ stelt voor bij de inkoop van zorg niet meer te werken met omzetplafonds per zorgsoort, maar door te kijken naar de financieringsafspraken voor de hele keten van de zorg die mensen in veel gevallen doorlopen. Cordaan-bestuursvoorzitter Ronald Schmidt wijst ook op de noodzaak van een real time capaciteitsoverzicht voor de hele regio.



De SP stelde Kamervragen aan minister Agema (VWS) over de situatie in Amsterdam.