Lagere vergoeding zorgverzekeraars leidt tot sluiting hospices

Dat meldt EenVandaag. De lagere vergoeding voor de inzet van verpleegkundigen voor 24-uurs zorg geldt vanaf 1 april. In Rotterdam is al een hospice gesloten, namelijk De Vier Vogels.

Er zijn in Nederland ongeveer 120 bijna-thuishuizen. VPTZ, de koepel voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg, en zorgprofessionals, verwacht dat er meer hospices in de problemen komen door de bezuinigingen.

Carla Aalderink van koepelorganisatie VPTZ: “Hospices zijn eigenlijk ‘out of the blue’ door zorgverzekeraars geconfronteerd met lagere tarieven. Met als gevolg minder uren zorg en een veel te groot beroep op vrijwilligers.” Ze verwacht dat tientallen hospices, net als De Vier Vogels, in de problemen komen. “Als er niet wordt ingegrepen, zullen die allemaal verdwijnen.”

Meer vrijwilligers

Volgens EenVandaag stelt de zorgverzekeraar dat hospices meer met vrijwilligers moeten werken, maar dat is volgens de hospices lastig omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn.

Zilveren Kruis heeft uiteindelijk een overgangsperiode aangeboden aan De Vier Vogels in Rotterdam, maar dat kwam te laat.

Reactie staatssecretaris

De verantwoordelijk staatssecretaris Vicky Maeijer laat in een reactie weten in gesprek te zijn met de sector om te voorkomen dat meer hospices omvallen. “Onder leiding van mijn ministerie is gesproken tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VPTZ. Er is afgesproken dat Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ hun achterban zullen oproepen om snel het gesprek aan te gaan om te voorkomen dat hospices omvallen door de lagere tarieven, dan wel het minder aantal uren aan wijkverpleging. Voor half april wordt dit overleg herhaald om te kijken hoe het ervoor staat.”