ActiZ wil dat kabinet keuzes maakt en politiek leiderschap toont 

Een van de belangrijkste ambities van het kabinet is het afsluiten van een Hoofdlijnenakkoord ouderenzorg. Branchevereniging ActiZ wil daar graag aan bijdragen, maar wil wel duidelijke keuzes over de toekomst van de ouderenzorg zien van het kabinet.

De branchevereniging pleit ervoor dat het kabinet en de betrokken bewindspersonen snel duidelijkheid verschaffen, vergezeld van daadkrachtige maatregelen. Onder andere over het meewegen van iemands sociale situatie bij de indicatiestelling, meer loonruimte voor zorgprofessionals en structurele bekostiging voor nieuwe interventies. De Tweede Kamer debatteert op 16 oktober over de ouderenzorg met minister Fleur Agema en staatssecretaris Vicky Maeijer van het ministerie van VWS.

Generiek Komas

“Ouderenzorgorganisaties zijn volop bezig met de transitie naar een toekomstbestendige ouderenzorg, waarbij de nadruk ligt op wat wel mogelijk is. Het Generiek Kompas ‘Samenwerken aan kwaliteit van bestaan’, dat breed door de sector is omarmd, vormt hierbij de leidraad”, schrijft ActiZ.

“Met het Generiek Kompas heeft de hele sector richting gegeven aan de toekomst van de zorg voor ouderen. Het is nu aan de politiek om deze richting te verder mogelijk te maken en te steunen. Dat vraagt om keuzes die op dit moment niet gemaakt worden. De knelpunten zijn bekend en de sector toont met het Kompas initiatief.” ActiZ vraagt daarom om geen nieuwe adviezen, verkenningen of onderzoeken, maar keuzes en politiek leiderschap.

Sociale context

De sociale omgeving van een cliënt, zoals familie, vrienden en de buurt, speelt hierbij een cruciale rol in het oppakken van welzijnstaken en het verlichten van de druk op professionele zorg. ActiZ pleit ervoor om deze sociale context als vertrekpunt te nemen voor de zorg voor alle cliënten. Dit is essentieel om de zorg ‘passend’ te krijgen.

ActiZ noemt daarbij concepten zoals reablement van groot belang. “Er zijn al goede voorbeelden van deze benadering in de praktijk, maar het zorgbreed organiseren over de verschillende (financiële) zorgdomeinen heen is nog niet gelukt.”

De brancheorganisatie pleit daarom om iemands sociale situatie verplicht mee te wegen bij de indicatiestelling en vraagt de bewindspersoon naar structurele bekostiging voor interventies zoals reablement en de sociale benadering dementie, om cliënten te ondersteunen bij het betrekken van hun netwerk en hen meer zelfredzaam te maken.

Zorgmedewerkers belonen

ActiZ wil dat er 1,23 miljard euro extra loonruimte komt voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg, zodat marktconforme loonafspraken gemaakt kunnen worden. Dit omdat de beloning voor zorgprofessionals in de vvt volgens ActiZ achterblijft. “Om voldoende personeel te behouden en aan te trekken, is meer loonruimte noodzakelijk.” De Sociaal-Economische Raad (SER) gaf in 2021 al aan dat de waardering van de werknemer essentieel is voor de motivatie van de werknemer en de aantrekkelijkheid van de sector. De SER adviseerde het kabinet dan ook om de achterstand van de lonen in de zorg in te lopen.

Digitalisering en innovatie

ActiZ steunt de ambitie om technologische innovaties in te zetten, maar vraagt ook hier om daadkracht en duidelijke keuzes. In de brief aan de Tweede Kamer pleit de organisatie om vereenvoudiging van het zorgstelsel en voor structurele financiering voor digitalisering en innovatie, bijvoorbeeld door die een onderdeel te laten uitmaken van de zorgtarieven.

Daarnaast vraagt ActiZ de bewindspersonen hoe het kabinet regie denkt te pakken op de AI-revolutie in de zorg en de gewenste vermindering van de administratieve lastendruk en pleit de organisatie voor steun aan zorgorganisaties bij het vinden van deskundig personeel en middelen om technologische innovaties succesvol te implementeren.

Aanspraak op zorg

Ten slotte moet er gekeken worden naar realistische oplossingen. Nu heeft iedereen met de juiste indicatie recht op een verpleeghuisplek. Maar de indicatie is geen garantie. “Het recht schept een verwachting dat steeds minder goed waargemaakt kan worden.”

ActiZ vraagt dan ook voor een herziening van de aanspraak op zorg, zodat de zorg toegankelijk blijft voor de mensen die dat nodig hebben.