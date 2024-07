Zorgpartijen akkoord met Generiek Kompas ouderenzorg

Zeventien zorgpartijen hebben een akkoord bereikt over de kwaliteit van de ouderenzorg. Dit zogenoemde Generiek Kompas geldt per direct en is vandaag opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Dat hebben de zorgpartijen bekendgemaakt. Het gaat onder meer om ActiZ, ANBO-PCOB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl, V&VN, Verenso, MantelzorgNL, Nederlands Zorginstituut, Nederlands Instituut van Psychologen, Sociaal Werk Nederland en SPOT.

Ongeacht de plek waar iemand woont, wordt het Generiek Kompas uitgangspunt voor de kwaliteit van de professionele zorg. Het ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ vervangt per 1 juli de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Implementatie en onderhoud

Laatste horde was een implementatie- en onderhoudsplan. Dat is nu ingediend bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zette vorig jaar haar doorzettingsmacht in om het nieuwe kompas, dat het kwaliteitskader wijkverpleging en verpleeghuiszorg moet vervangen, te kunnen invoeren. Het Kompas geeft meer ruimte voor passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in het zorg- en het sociaal domein.

Het Generiek Kompas legt veel meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag. Dat gebeurt door te kijken wat ouderen zelf, of samen met hun netwerk, kunnen en hoe de zorg daarop aansluit. De regie ligt meer bij mensen en hun netwerk. Dat draagt volgens de achttien partijen bij aan de kwaliteit.

Vraag volgt cliënt

Grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Verschillende verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het Kompas zijn afspraken vastgelegd over samenwerking voor het organiseren van goede zorg over alle domeinen heen.

“Het verdient een groot compliment hoe ver de partijen met elkaar gekomen zijn”, aldus Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. “Er ligt een Generiek Kompas en een goed doordacht implementatieplan. Dit is geen eindpunt, maar het vertrekpunt voor verdere samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar te leren en te ontwikkelen met een ingerichte leer- en verbetercyclus.”