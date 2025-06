Negen zelfstandige klinieken gaan samen zorg digitaliseren

Met de oprichting van het consortium willen de samenwerkende klinieken de digitalisering van hun zorg collectief aanpakken. Ze willen onder meer kennis, ervaring en best practises uitwisselen. “Digitalisering in de zorg vraagt om meer dan alleen technologie, het vereist visie, samenwerking en de bereidheid om gezamenlijk te investeren in verandering”, aldus Cecile Goldman. Zij is directeur innovatie bij DC Klinieken en initiatiefnemer van het Consortium Digitalisering Klinieken. “Door onze krachten te bundelen realiseren we schaalvoordelen, verhogen we de kwaliteit van digitale processen en kunnen we sneller inspelen op veranderende wet- en regelgeving.”

Grote rol epd-leverancier

De samenwerkende klinieken werken nauw samen met Timeff, leverancier van het elektronisch patiëntendossier (epd) EMMA. Dat moet ervoor zorgen dat “procesverbeteringen en innovaties sneller worden vertaald naar de praktijk”. Door samen op te trekken, kan de epd-leverancier zich concentreren op vragen die prioriteit hebben, zoals bepaalde koppelingen. Dat moet soepeler werken dan wanneer alle klinieken zelf met de leverancier om tafel gaan om hun wensen kenbaar te maken.

Strategisch voordeel

Bovendien ziet het consortium strategisch voordeel door samen te kiezen leveranciers. “Hierdoor ontstaat direct een aanzienlijk marktvolume voor de leverancier, wat ruimte creëert om sneller op te schalen en het product verder te verbeteren”, laat het nieuwe consortium weten. “Voor de klinieken leidt deze gezamenlijke aanpak niet alleen tot schaalvoordelen in de inkoop, maar ook tot snellere en gestroomlijnde implementaties bij nieuwe digitale initiatieven”, schrijven de samenwerkende klinieken in een verklaring.

Aangesloten klinieken

Het Consortium Digitalisering Klinieken bestaat uit: DC Klinieken, Oogkliniek Den Haag, Andros Clinics, Medisch Centrum Boerhaave, Oogcentrum Noordholland, Medisch Centrum Jan van Goyen, De Kinderkliniek Almere, Nederlandse Obesitas Kliniek en Dutch Health Clinics.