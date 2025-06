Staatssecretaris Maeijer: hoofdlijnenakkoord ouderenzorg ‘zeer binnenkort’ rond

Vicky Maeijer, staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg, verwacht dat het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) op korte termijn rond is. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen over de ouderenzorg. Een concrete datum noemt de staatssecretaris niet.

Maeijer laat weten dat ze met partijen in de sector in gesprek is om een Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) te sluiten. “Mijn inzet is dat we met het HLO concrete acties gaan inzetten om een onbeheersbaar arbeidsmarkttekort af te wenden en goede en passende zorg voor de kwetsbaarste mensen te waarborgen”, schrijft Maeijer in antwoord op Kamervragen van de SP. “Ik verwacht het HLO zeer binnenkort met uw Kamer te kunnen delen”, staat in haar antwoord.

‘Werkgevers aan zet’

Wat betreft de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg zijn volgens Maeijer de werkgevers aan zet. Zij moeten in de ogen van de staatssecretaris zorgen voor een cultuur waar zeggenschap voor professionals de norm is. Wel wijst Maeijer op een aantal manieren waarop VWS dat wil ondersteunen. Hogere salarissen of een nieuwe wervingscampagne voor extra personeel zijn geen oplossing, zo staat in de beantwoording.