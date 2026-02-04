BBB baalt dat coalitie een streep zet door het moderne verzorgingshuis

De beoogde comeback van het moderne verzorgingshuis is van tafel. D66, CDA en VVD schrappen in het gereserveerde bedrag. Caroline van der Plas (BBB) is boos.

Door de ontmanteling van het verzorgingshuis vallen zo’n 56.385 ouderen in 2029 tussen wal en schip. Dat becijfert PwC in een rapport. Hoewel deze ouderen niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis, hebben zij wel behoefte aan een beschutte woonomgeving met zorg dichtbij. Om het gat te dichten, ambieerde het demissionaire kabinet onder aanvoering van de PVV en BBB de herintroductie van het verzorgingshuis.

Van tafel

Voor de terugkeer van het moderne verzorgingshuis had het kabinet 600 miljoen euro per jaar gereserveerd. Het nieuwe kabinet draait dat terug. Van de 600 miljoen is 470 miljoen euro geschrapt onder de post ‘vrijvallen resterende envelop ouderenzorg’. “Daar wordt echt gewoon het mes ingezet”, reageert Van der Plas. De coalitie wil de envelop nu gebruiken voor preventie en een tegemoetkoming van chronisch zieken.

Volgens Van der Plas blijven ouderen met een aandoening die niet naar huis of het verpleeghuis kunnen, onnodig in een ziekenhuisbed liggen. “Een ziekenhuisbed kost 1.000 euro per dag. Dan praten we over ongeveer 180 miljoen euro per jaar van mensen die onnodig in een ziekenhuis liggen.” D66-partijleider Rob Jetten reageert dat de huidige generatie ouderen zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen in de eigen omgeving.

Haken en ogen

Afgelopen najaar publiceerde PwC een rapport over de uitvoerbaarheid van het moderne verzorgingshuis. Daaruit bleek dat het plan forse financiële en praktische haken en ogen kent. Zo zou het verzorgingshuis voor de armste groep ouderen onbetaalbaar zijn.

Een coalitie van veldpartijen – waaronder ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en ANBOPCOB/Seniorencoalitie – waarschuwde in Zorgvisie voor de wederopstanding. “Terugkeer van het verzorgingshuis doet de HLO- en AZWA-inspanningen teniet”, vertelden Anneke Westerlaken en Caro Verlaan namens een coalitie van veldpartijen in Zorgvisie. Zij pleiten voor het versnellen van bestaande alternatieven in de wijk.