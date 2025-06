Agema doet nieuwe push om personeelstekorten ‘af te wenden’

Minister Fleur Agema van VWS heeft een nieuw initiatief gelanceerd om de personeelstekorten in de zorg af te wenden. De minister heeft een verzameling succesvolle projecten die de zorg efficiënter maken of het werkplezier vergroten gebundeld en wil die via een platform uitdragen.

Minister Fleur Agema tijdens de Zorgtop waar zij het nieuwe platform Afwenden Arbeidsmarkttekort presenteerde. Foto: ANP JEROEN JUMELET

Volgens de huidige schatting is er nu al een tekort van 66.500 medewerkers in de zorg en zal dit groeien naar 266.000 mensen in 2034.

Zorgtop

Platform Afwenden Arbeidsmarkttekort heet het initiatief dat maandag tijdens een ‘Zorgtop’ werd gelanceerd om dit tegen te gaan. Doel is om zorgmedewerkers te inspireren en van elkaar te leren.

Onderdeel van het initiatief is bijvoorbeeld de administratietijd verlagen, iets waar Agema al langer op hamert. “En niet alleen via AI, zoals veel mensen denken dat ik denk”, voegde de minister toe. “Hoewel het wel een revolutionaire technologie is.”

Digitale zorg

Ook haalt de minister aan dat zorgmedewerkers te vaak worden ingezet in situaties waar dat niet of veel minder nodig is; zij wil meer inzetten op digitale en hybride zorg. Een ander onderdeel is zorgcoördinatie en samenwerken met mantelzorgers.

Verder moet het “vakmanschap” in de zorg worden vergroot. Werken in de zorg moet aantrekkelijk zijn voor medewerkers met zeggenschap en invloed op hun werk. “Grotere contracten” worden aangehaald, maar ook het Buurtzorg-model.

Op een voetstuk

In totaal worden ruim dertig projecten op een voetstuk gezet via het platform. Andere voorbeelden zijn vvt-instelling Thebe, die vaste medewerkers wist over te halen om meer uren te werken, zorgrobot Tessa en AI Triage bij Huisartsen Coöperatie West-Brabant.