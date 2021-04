ActiZ: Wzd te overhaast ingevoerd

De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) is te overhaast gegaan. Dat stelt vvt-branchevereniging ActiZ in reactie op de berichtgeving over de hoge kosten van de uitvoering van de wet, die sinds 1 januari 2020 het gebruik van onvrijwillige zorg aan met name mensen met een beperking of psychogeriatrische aandoening regelt.

De NZa maakte donderdag bekend dat de uitvoering van de Wzd jaarlijks 111 miljoen euro meer kost dan begroot, waarvan zo’n 100 miljoen voor uitvoering in de gehandicaptenzorg en 8 miljoen in de ouderenzorg. Volgens ActiZ is het werkelijke tekort voor de ouderenzorg veel groter. “De NZa maakt een vergelijking met de situatie onder de oude wet (BOPZ), maar schat de kosten van die wet te hoog in waardoor de meerkosten van de nieuwe wet veel kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn”, stelt de branchevereniging. “We roepen de overheid op het geld dat nodig is voor de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang beschikbaar te stellen.”

Invoering te overhaast

Volgens ActiZ is de invoering van de wet te overhaast gegaan. “Het kostenonderzoek is slechts een van de voorbeelden. Dit onderzoek startte pas ná invoering van de nieuwe wet.”

De randvoorwaarden voor de uitvoering van onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, zijn nog niet op orde, stelde ActiZ eind vorig jaar al. “De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevestigde toen dat de uitvoering van de wet nog niet goed verloopt. Naast het financiële tekort om de onvrijwillige zorg verantwoord te organiseren en in te richten, maakt ActiZ zich zorgen over het gebrek aan crisisbedden in de regio en de veelheid aan administratieve lasten. Ook de toepassing van de Wet zorg en dwang bij zorg in de thuissituatie is nog niet goed geregeld.”

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso was evenmin verrast door de opgelopen kosten. Samen met de vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG waarschuwt Verenso dat de bureaucratie die de bureaucratie van de Wzd ten koste van patiënten en cliënten gaat.