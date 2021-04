Wzd kost elk jaar ruim 100 miljoen euro meer dan begroot

De Wzd is op 1 januari 2020 in werking getreden. Samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de Wzd de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De wet regelt het gebruik van dwang in de zorg voor met name mensen met een verstandelijke beperking of geriatrische aandoening, zoals dementie.

Kostenonderzoek

De NZa kreeg signalen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders dat de uitvoering van de Wzd per 1 januari 2020 meer kost dan de oude Wet Bopz. Het ministerie van VWS heeft de zorgautoriteit daarop gevraagd een kostenonderzoek uit te voeren. De NZa heeft gegevens uitgevraagd bij 64 zorgaanbieders. Op basis van het aantal opgelegde maatregelen, de duur van de maatregelen, de personeelsinzet per cliënt per Wzd-maatregel en algemene gegevens heeft de Nza berekend wat de gemiddelde kosten per cliënt zijn om de Wzd uit te voeren.

Structurele en eenmalige kosten

“Uit ons onderzoek blijkt dat de in- en uitvoering van de Wzd zorgt voor meerkosten ten opzichte van de situatie vóór de inwerkingtreding van de Wzd”, schrijft de NZa nu. “De structurele meerkosten bedragen 111 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten voor de personele inzet voor de uitvoering van de Wzd (133,7 miljoen) min de kosten voor personele inzet ten tijde van de wet Bopz (29,3 miljoen). De meerkosten voor personele inzet komen op 104,4 miljoen euro. De resterende 6,6 miljoen euro volgt uit geraamde structurele ICT- en opleidingskosten.” De eenmalige ICT- en opleidingskosten schat de NZa op 16,6 miljoen euro.

Aanpassen bekostiging

“Met deskundigen, zorgaanbieders, zorgkantoren en brancheorganisaties werken we de komende maanden verder aan het aanpassen van de bekostiging. Om dit vorm te geven is uiteraard allereerst besluitvorming vanuit het Ministerie van VWS nodig over deze geraamde macromeerkosten”, aldus de zorgautoriteit.

Er zal voor alle kosten, structureel en incidenteel, een passende bekostiging gezocht worden, melden de onderzoekers. Voor de structurele bedragen denken zij vooralsnog aan een ophoging van maximumtarieven zzp, vpt en mpt. “Waarbij uiteraard naar het verschil in geraamde kosten tussen de verschillende leveringsvormen (prestaties en doelgroepen) wordt gekeken.” Naast de ophoging van maximumtarieven is ook een eventuele toeslag een mogelijkheid die verkend zal worden.