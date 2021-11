ActiZ ziet vvt weer coronamaatregelen invoeren

Meer vvt-organisaties voeren coronamaatregelen in. Op instellingen worden bijvoorbeeld weer mondkapjesplichten ingesteld of het aantal bezoekers beperkt. Ook worden er op sommige plekken weer tijdelijke afdelingen voor covid-patiënten ingericht om ziekenhuizen te ontlasten.

“We mogen nog niet verslappen”, zegt ActiZ bestuurslid-Conny Helder. “We willen absoluut niet in een situatie komen waarin risico’s voor bewoners van verpleeghuizen te groot worden en de druk op zorgmedewerkers daar en in de wijk nog hoger wordt dan die al is.”

“Een bezoekverbod zullen verpleeghuizen zeker niet meer instellen, maar we willen ook niet dat dergelijke maatregelen opnieuw noodzakelijk worden.” Helder roept anderen op om ook zelf maatregelen te blijven nemen. “Ga niet op bezoek in het verpleeghuis als je symptomen hebt die kunnen wijzen op corona, laat je testen bij klachten, was vaak je handen en houd afstand als dat kan. We weten dat dat helpt verspreiding tegen te gaan. Help mee!”