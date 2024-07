Adrz opent medisch specialistisch zorgpunt in Zierikzee

Adrz ontvangt vanaf september patiënten voor poliklinische spreekuren in Borrendamme. De ruimte is voorlopig gehuurd voor een periode van twee jaar. Inwoners kunnen terecht voor interne geneeskunde, hematologie, oncologie, nefrologie, maag-, darm- en leverziekten, neurologie en cardiologie. Ook kunnen inwoners nog steeds bloed komen prikken in de Victoria Kliniek, waar Diagnovum de prikpost van Adrz (Accureon) overneemt.

Schouwen-Duiveland

Het medisch specialistisch zorgpunt komt er speciaal voor de inwoners uit Schouwen-Duiveland, er worden geen patiënten meer gepland die niet van het eiland komen.

In Borrendamme ontvangt de medisch specialist de patiënt volledig zelfstandig. Er is geen ondersteunend personeel aanwezig en de artsen maken gebruik van standaard medisch instrumentarium. “Een belangrijke reden voor Adrz om op een andere manier zorg aan te bieden op Schouwen-Duiveland is immers het personeelstekort. Daarmee is deze situatie de realiteit”, zegt John Taks, voorzitter van de rvb bij Adrz. “Ik ben enorm trots dat we op deze manier toch nog aanwezig kunnen blijven op Schouwen-Duiveland.”

Borrendamme

Adrz ontvangt vanaf september patiënten voor poliklinische spreekuren in Borrendamme. Per 1 september kunnen patiënten voor deze spreekuren niet meer in de Victoriakliniek terecht. Bloedprikken blijft na 1 september 2024 gewoon mogelijk in de Victoria kliniek. Diagnovum neemt deze prikpost over. Voor cardiologische patiënten gaat STAR SHL, ook in Borrendamme gevestigd, de ECG’s verzorgen.

“Met een externe partij zijn we in gesprek geweest over de overname van onze röntgenapparatuur en de dienstverlening die hierbij hoort. Dit blijkt niet haalbaar. De zorg die we vanaf september 2024 op Schouwen-Duiveland wel kunnen leveren, is wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe we met elkaar kunnen samenwerken als de situatie hierom vraagt. Zo slaan we de handen ineen voor de inwoners van Schouwen-Duiveland,” zegt Taks.

Betrokken huisartsen en gemeente

Het medisch specialistisch steunpunt is tot stand gekomen door een samenwerking met huisartsen en met steun van de gemeente. Naar aanleiding van het vertrek van Adrz uit de Victoria kliniek, was het de gemeente die het ziekenhuis opriep nog een laatste poging tot samenwerking te doen.

Annemieke Bruins, voorzitter van de Cliëntenraad van Adrz: “Ik ben blij dat Adrz samen met de huisartsen en de gemeente het voor elkaar gekregen heeft dit medisch specialistisch zorgpunt vorm te geven. Op deze manier zien we dat samenwerking loont voor de inwoners van Schouwen-Duiveland.”