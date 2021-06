Recordweek: 1,7 miljoen prikken gezet

Het exacte aantal is 1.667.613. Volgens het ministerie van Volksgezondheid komen er veel vaccinleveringen binnen en zijn er veel mensen beschikbaar om te vaccineren.

200.000 meer prikken dan verwacht

Een week geleden meldde het RIVM dat in de week ervoor ruim 1,2 miljoen mensen waren gevaccineerd. De verwachting voor vorige week was 1,45 miljoen, maar uiteindelijk zijn er dus nog ruim 200.000 prikken meer gezet.

Coronaminister Hugo de Jonge laat in een reactie weten: “We vaccineren nu ruim 300 mensen – een volle kerk – per minuut, en 18.000 mensen – een half Philips Stadion – per uur. Met elke prik verhogen we onze bescherming tegen het virus en komt het volledig openen van de samenleving weer een stukje dichterbij.” Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat er in de komende weken 1,3 tot 1,4 miljoen prikken per week worden gezet. (ANP)