Afsprakennummer voor coronatesten is weer bereikbaar

Mensen kunnen weer telefonisch een afspraak maken voor een coronatest. Het nummer 0800-1202 is weer bereikbaar. Het telefoonnummer van de GGD’en was woensdag enkele uren achtereen moeilijk te bereiken .

Dat kwam door enorme drukte bij het speciale nummer waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het telefoonnummer kreeg 3,6 miljoen telefoontjes van ongeveer 186.000 bellers, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat betekent dat de gemiddelde beller ongeveer twintig keer heeft geprobeerd een medewerker van het callcenter aan de lijn te krijgen.

70.000 Janssen-afspraken gemaakt

Vervolgens probeerden mensen het algemene nummer voor prikafspraken te bellen, waardoor ook dat nummer overbelast raakte. Vervolgens sloegen de problemen over naar het nummer voor testafspraken. Het Janssen-nummer, 0800-1295, is inmiddels weer redelijk bereikbaar. Ook het algemene nummer voor prikafspraken (0800-7070) is weer in de lucht, net als het telefoonnummer voor testafspraken (0800-1202).

Tot nu toe 70.000 afspraken voor prik met Janssen-vaccin gemaakt. Voorlopig kunnen 200.000 mensen een afspraak maken. Als die ruimte is volgeboekt, komen de mensen die daarna bellen op een wachtlijst. Als Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze alsnog een afspraak kunnen maken. “Dit biedt geen garantie dat ze binnenkort gevaccineerd worden. Daarom adviseren we mensen nadrukkelijk om hun afspraak voor Pfizer/BioNTech of voor Moderna te laten staan, of daar een afspraak voor te maken. Ze kunnen dat later alsnog omboeken naar Janssen. Wed op twee paarden”, zegt GGD GHOR Nederland.

Het is de eerste keer dat mensen kunnen kiezen voor een bepaald coronavaccin. De eerste mensen die nu een afspraak hebben gemaakt, worden vrijdag gevaccineerd. Met die ene prik zijn ze klaar. Met de andere vaccins hebben mensen twee inentingen nodig