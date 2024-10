Agema bemoeit zich niet met cao-conflict apotheken

Apotheekmedewerkers willen meer salaris en gingen de afgelopen weken in enkele regio’s over tot stiptheidsacties en stakingen om hun eis kracht bij te zetten. De medewerkers willen 8 procent meer loon en betere arbeidsomstandigheden. De werkgevers bieden 2 procent. De Associatie van Ketenapotheken en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers willen dat Agema te hulp schiet met extra geld.

Niet aan VWS

Maar Agema benadrukt dat er via de begroting al extra overheidsgeld voor betere arbeidsvoorwaarden is uitgetrokken en dat het aan de sociale partners is om hiermee goede cao’s af te sluiten in de zorgsector. Voor 2025 gaat het om 3,6 miljard euro structureel extra, meldt VWS. “Ik ga niet over de cao’s in de zorg en VWS is geen partij in cao-onderhandelingen”, zegt ze. Ze zal zowel werkgevers als vakbonden binnenkort op die manier antwoorden.

De minister gaat er verder van uit dat patiënten niet de dupe worden van de stakingen en dat ze gewoon hun medicijnen kunnen krijgen. (ANP)