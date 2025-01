FNV en CNV schorten staking apotheken op na komst bemiddelaar

De voor volgende week aangekondigde regionale stakingsacties in de apotheken gaan niet door, meldden FNV en CNV vrijdag.

De bonden reageren daarmee op de komst van oud-minister Martin van Rijn, die door het kabinet is gevraagd de impasse in de onderhandelingen over de cao voor apotheekmedewerkers te doorbreken.

Nieuwe cao apotheken

Afgelopen woensdag kondigden de bonden nog aan dat er van maandag tot en met vrijdag elke dag in een paar provincies tegelijk zou worden gestaakt. Er wordt al maanden actie gevoerd, maar “de onderhandelingen over een nieuwe cao in de apotheken zitten nog steeds muurvast”, zeiden de bonden toen. Ze eisen een loonsverhoging van 6 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024 en een eindejaarsuitkering van 2 procent. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar.

Martin van Rijn

Donderdag werd bekend dat het kabinet Martin van Rijn, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, heeft gevraagd om de impasse in de onderhandelingen te doorbreken. “De overheid is geen partij in die onderhandelingen, maar ik constateer wel dat de salarissen achterlopen”, zei minister Fleur Agema van Volksgezondheid. Ze heeft samen met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum de oud-bewindsman van de PvdA gevraagd naar een oplossing te zoeken.

Uitweg uit conflict

FNV-onderhandelaar Ralph Smeets en CNV-onderhandelaar Albert Spieseke hebben hoop gekregen: “De ministers erkennen dat goede apotheekzorg nu en in de toekomst erg belangrijk is. Ook zij constateren dat de beloning van de apotheekmedewerkers achterloopt. Dat hebben we de ministers nog niet eerder horen zeggen. Wij hopen van harte dat Van Rijn kans ziet om een uitweg uit dit slepende conflict te vinden en zullen ons constructief opstellen.”

Wanneer de partijen overleggen, is nog niet duidelijk, maar niet eerder dan volgende week, aldus Spieseke. Volgens hem zijn er al wel “informele contacten” geweest. (ANP)