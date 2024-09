Agema doneert mpox-vaccins als Tweede Kamer dat wil

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) blijft erbij dat zij geen mpox-vaccins wil doneren aan Afrikaanse landen waar deze ziekte veel rondgaat. Maar als een meerderheid in de Tweede Kamer haar vraagt de vaccins toch te sturen, dan zal zij dat doen. “Zo werkt dat in een democratie.”

De Kamer wil snel een debat met de zorgminister en PVV-vicepremier over haar weigering om vaccins te delen, ondanks een advies van gezondheidsinstituut RIVM om dat wel te doen. Agema zegt dat debat te willen aangrijpen om parlementariërs te overtuigen die kritiek hebben op haar besluit. “Maar uiteindelijk is de Kamer de baas”, erkent zij.

Agema weigert tot dusver vaccins te doneren, omdat Nederland dan zelf te weinig voorraad zou overhouden. De minister voegt daar nu aan toe dat inmiddels miljoenen vaccins uit andere landen zijn toegezegd. Daarmee is volgens haar voor dit moment in de meest acute behoefte voorzien, zonder dat daar hulp uit Nederland voor nodig is. (ANP)