Agema houdt artikel 13 overeind en snijdt in VWS

Fleur Agema, minister van Volksgezondheid | Foto: Martijn Beekman

Dat zegt Agema in een interview met Zorgvisie over haar komende regeerperiode. Zij laat onder meer weten dat ze de wetswijziging voor afschaling van ongecontracteerde zorg van het vorige kabinet intrekt. Dit wetsvoorstel ‘Bevorderen zorgcontractering’ moest het ‘hinderpaalcriterium’ verder oprekken.

“De wetswijziging zou ongecontracteerde zorg voor sommigen onbetaalbaar maken”, zegt Agema. Betaalbaarheid is ook een reden voor haar om het eigen risico per 2027 sterk te verminderen. Verder spreekt de minister in het interview over de bezuinigingen die ze gaat doorvoeren in een verlengd IZA, zzp’ers, streekziekenhuizen en de aanpak van bureaucratie.