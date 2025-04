Psychologen opgelucht door verduidelijking van ggz-declaraties

Psychologen zijn opgelucht met de definitieve oplossing voor hun declaratieproblemen. Onder de beroepsgroep was eind vorig jaar grote onrust ontstaan door onduidelijkheid over regelgeving.

Tot 1 januari 2025 had de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) richtlijnen die ggz-aanbieders verplichten om de DSM-hoofdgroep of het GB GGZ-profiel op facturen te zetten. Die regeling liep per 1 januari 2025 af en mocht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet worden verlengd vanwege privacygevoelige informatie op de facturen. Ggz-aanbieders die in 2025 toch facturen verzenden met de DSM-hoofdgroep of het GB GGZ-profiel, dreigden daarmee het beroepsgeheim te schenden. De declaratieregels leidden tot grote onrust in de ggz.

Verduidelijking

Eind januari kwam VWS-staatssecretaris Vincent Karremans met een ministeriële regeling die de wettelijke grondslag verduidelijkt voor de verwerking van gegevens uit de DSM-hoofdgroepen, basis ggz-profielen en DSM-5 classificatie. De regeling is in april in werking getreden. “Vanaf nu kunnen alle ggz-aanbieders weer op de reguliere wijze declareren, inclusief het vermelden van de DSM op de factuur”, meldde Zorgverzekeraars Nederland woensdag.

Opluchting

De landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) vindt het “goed nieuws”. De LVVP en andere brancheorganisaties zagen in het aflopen van een oude regeling een risico. Ze waarschuwden dat ze geen enkele informatie over het soort stoornis of behandeling meer op de factuur konden zetten. Zorgverzekeraars vragen echter om enige informatie hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid deelde de angst niet, maar heeft toch een regeling opgesteld om de zorgen weg te nemen. De LVVP is daar tevreden over: het vermelden van bijvoorbeeld de behandelingscategorie is nu “niet langer een ongeoorloofde doorbreking van uw beroepsgeheim”, laat de vereniging aan de achterban weten. (Skipr/ANP)