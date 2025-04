Agema over concentratie en spreiding: definitief herverdelingsscenario voor de zomer klaar

Elke regio moet voor de zomer een definitief scenario hebben opgesteld voor de herverdeling van oncologische en vaatchirurgische zorg. Dat schrijft VWS-minister Fleur Agema in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2026 moeten de plannen in de praktijk landen.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgpartijen afgesproken om via concentratie en spreiding nauwer samen te werken aan oncologische en vaatchirurgische zorg. Voor de uitwerking van de beweging organiseerde Zorginstituut Nederland Ronde Tafels. Daar kwamen de regionale en landelijke impactanalyses aan bod en werden de voorgestelde volumenormen in een aantal gevallen aangepast.

Herverdeling zorg

Op 25 maart hebben de partijen de volumenormen vastgesteld. De komende maanden maken de regio’s afspraken over netwerksamenwerkingen en de herverdeling van zorg. “Afgesproken is dat elke regio vóór de zomer een definitief herverdelingsscenario vaststelt”, schrijft Agema. “Daarbij hebben de leidende zorgverzekeraar en de twee grootste zorginstellingen in de regio als penvoerder de verantwoordelijkheid om te zorgen dat een voorstel voor een definitief herverdelingsscenario wordt opgesteld.”

Agema verwacht concrete afspraken over de spreiding van laagcomplexe zorg in de regio en dat deze landen in de herverdelingsscenario’s. “Hierbij is het belangrijk dat patiënten, zorgaanbieders, medisch specialisten, verpleegkundigen en de zorgverzekeraars betrokken zijn bij de besluitvorming en de afspraken steunen.” Zodra de herverdelingskeuzes zijn gemaakt, toetst de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de publieke belangen.

Uitvoering

De regionale zorgpartijen beogen de interventies uit het definitieve herverdelingsscenario vanaf 1 januari 2026 uit te voeren. “Daar waar dit van toepassing is, wordt dit ook al in de contractering voor 2026 verwerkt.” Regionale partijen die meer tijd nodig hebben, krijgen tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om de interventies uit te voeren.

De minister belooft de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de voortgang.