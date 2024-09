Agema is voorlopig niet van plan eenheid van taal te verplichten

VWS-minister Fleur Agema vindt het nog te vroeg om zorgorganisaties te verplichten om het medische begrippenstelsel SNOMED te gaan gebruiken. Ze schrijft in een Kamerbrief dat ze wel wil onderzoeken of ze in bredere zin eenheid van taal en techniek wettelijk kan afdwingen om de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren.

Beeld: Yurich84 / Getty Images / iStock / Skipr

“Op dit moment wordt de informatie in de zorg nog met uiteenlopende digitale termen en codes geregistreerd in de zorginformatiesystemen (ZIS)”, schetst Agema de huidige stand van zaken in de zorg. “Dit zorgt ervoor dat zorgverleners onnodig veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen, overnemen en invoeren van informatie over een patiënt die elders al is geregistreerd: administratieve last.”

Keuze voor SNOMED

Om een einde te maken aan deze Babylonische situatie in de zorgsector, wees het informatieberaad zorg in 2018 het internationale begrippenstelsel SNOMED CT in 2018 aan als standaard. In 2021 voltooide kenniscentrum NICTIZ een vertaling voor de Nederlandse zorg. Eenheid van taal wordt benoemd als randvoorwaardelijk voor databeschikbaarheid in de Nationale Visie op het Gezondheidsinformatiestelsel (NVS) van vorig jaar. Ook het uitvoeringsakkoord van het Integraal Zorgakkoord (IZA) laat weinig ruimte voor twijfel: “SNOMED CT wordt met prioriteit geïmplementeerd in de zorginformatiesystemen en daarmee door het zorgveld in gebruik genomen voor het bereiken van Eenheid van Taal.”

Moeizame implementatie

Desondanks verloopt de implementatie van het universele begrippenstelsel moeizaam. Agema haalt in haar brief een onderzoek van D&A Medical Group uit 2022 aan, waarin staat dat de moeizame implementatie deels komt door de “een afwachtende houding” van de koepelorganisaties. Het dossier kwam weer bij VWS te liggen met het nadrukkelijke verzoek om meer regie te nemen. NICTIZ vroeg eerder dit jaar – naast zaken als geld, middelen en een communicatie-campagne – om te onderzoeken of een wettelijke verplichting een optie is om de implementatie aan te jagen.

Geld en communicatie

Over een aanvullende financiële bijdrage wil Agema wel met de sector in gesprek, hoewel ze erop wijst dat er al subsidiemogelijkheden zijn en zorgorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van de implementatie. Ook staat ze blijkens de brief open voor “overkoepelende landelijke communicatie om de noodzaak en het nut over te brengen”. Wat betreft de inzet van de ICT-leveranciers, zegt de minister dat het aan de zorgorganisaties is om hun leverancier ertoe te bewegen werk te maken van de implementatie.

Bredere wettelijke verplichting

Een wettelijke verplichting komt er voorlopig niet, schrijft de minister, aangezien het in haar ogen “nu nog wat vroeg lijkt om dit nu op deze manier af te dwingen”. Wel laat ze weten in bredere zin te willen onderzoeken of standaarden voor eenheid van taal te verplichten. Het zou dan niet alleen gaan om de implementatie van SNOMED maar ook die van LOINC, de basistaal voor laboratoriumgegevens. Bovendien noemt Agema in dat kader ook de eenheid van techniek, een andere voorwaarde voor gegevensuitwisseling die ervoor moet zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren.