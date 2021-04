Nictiz voltooit SNOMED-vertaling medische termen

Nictiz heeft een mijlpaal bereikt in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit dit internationale medisch terminologiestelsel vertaald. Hiermee is een nieuwe stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip.

De internationale standaard SNOMED is door het Informatieberaad Zorg aangewezen als de standaard voor Eenheid van Taal. SNOMED is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en NHG-tabellen. Hierdoor kan zorginformatie door zorgverleners in de eigen vaktaal vastgelegd en hergebruikt worden. Ook zijn patiëntvriendelijke termen toegevoegd. Dit verbetert de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, bijvoorbeeld in zorgportalen.

SNOMED legt ook verbanden tussen medische begrippen. Dit biedt mogelijkheden voor datagedreven innovaties, zoals beslisondersteuning of Artificial Intelligence. Het selecteren van een specifieke patiëntenpopulatie voor onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Nu SNOMED beschikbaar is in het Nederlands, is volgens Nictiz een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal. De volgende stap is SNOMED vaker te laten integreren met medische systemen, om het eenduidig vastleggen en uitwisselen nog beter te faciliteren.

Hierbij kan ook de onlangs gelanceerde Nationale Terminologieserver van Nictiz van dienst zijn. Daarmee kunnen systemen zonder extra inspanning gebruikmaken van meer (inter)nationale terminologieën en classificaties. De server maakt het bovendien gemakkelijker geregistreerde gegevens te delen en te hergebruiken.