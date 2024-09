Agema krijgt geen betere prijs voor dure medicatie tegen uitgezaaide prostaatkanker

Het is VWS-minister Fleur Agema niet gelukt om het geneesmiddel darolutamide voor de behandeling van volwassen mannen met uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker in het basispakket te krijgen.

Ondanks pogingen om tot een financieel arrangement te komen, heeft Agema geen akkoord bereikt met leverancier Bayer. Dit betekent dat darolutamide, merknaam Nubeqa, voor deze indicatie in de ‘sluis’ blijft en niet wordt opgenomen in het basispakket. Sinds 2015 worden nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen, die een hoog financieel risico vormen, in de zogenoemde pakketsluis geplaatst, waardoor ze uitgesloten worden van opname in het basispakket.

Rapport Zorginstituut

De kosten voor de indicatie-uitbreiding zouden kunnen oplopen tot meer dan 40 miljoen euro per jaar, berekende Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft ook geconcludeerd dat de darolutamide triplet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.

De vorige minister van VWS, Ernst Kuipers, is de prijsonderhandelingen gestart met Bayer. Deze onderhandelingen hebben niet tot een akkoord geleid.

Andere behandeling

Volgens Agema is er voor het grootste deel van de patiënten een therapeutisch gelijkwaardig alternatief beschikbaar, maar een deel van de patiënten kan niet behandeld worden. Deze patiënten kunnen terugvallen op een andere, mogelijk minder effectieve, behandeling.

Teleurstellend

Agema: “Ik begrijp dat dit bericht teleurstellend is voor patiënten die op een aanvullende behandeloptie wachten. Mocht de leverancier bereid zijn om tot aanvaardbare prijsafspraken te komen, dan zal ik mijn besluit heroverwegen.”