Agema moet onwil om mpox-vaccins te doneren uitleggen tijdens spoeddebat

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom ze geen mpox-vaccins wil sturen naar Afrikaanse landen waar het mpox-virus om zich heen grijpt. Een Kamermeerderheid wil een deel van de Nederlandse vaccinvoorraad inzetten om de uitbraak te bedwingen, maar Agema houdt die liever achter de hand. De Kamer wil daarover snel met de PVV-vicepremier in debat.

In de Democratische Republiek Congo en andere landen in Centraal-Afrika rukt een nieuwe variant van mpox op. Ook in Europa hebben zich inmiddels de eerste gevallen aangediend. Reden om de getroffen landen snel te helpen de haard te doven, vinden bijna de hele oppositie en regeringspartij NSC. Onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie riepen daartoe ook al op.

Beperkt houdbaar

Maar Agema blijft voorlopig liever op de Nederlandse voorraad van een kleine 100.000 doses van het pokkenvaccin zitten, voor het geval die in Nederland nodig blijken. Ook het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om 13.200 nog beperkt houdbare doses af te staan, volgt ze niet. (ANP)