Agema onderzoekt passende bekostiging eerstelijns apotheekzorg

VWS-minister Fleur Agema wil meer zorg in de openbare apotheek mogelijk maken. Daarvoor onderzoekt ze met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de KNMP de mogelijkheid tot passende bekostiging. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

“De toename aan patiënten en de druk op de hele eerstelijnszorg maken het noodzakelijk dat apothekers en hun team een belangrijkere rol innemen als zorgverlener”, schrijft Agema. Volgens de minister wordt de druk vooral veroorzaakt door de forse toename van patiënten die verschillende geneesmiddelen gebruiken, geneesmiddelentekorten, het zoeken naar alternatieven en de begeleiding van patiënten.

Meer apotheekzorg

Daarom werkt het ministerie naast de eerstelijnsvisie aan een apart traject voor eerstelijns apotheekzorg. Op basis van zeven onderwerpen – van samenwerking binnen en tussen de eerste en tweede lijn en verbeterde logistiek tot apotheekzorg voor kwetsbare groepen en leefstijl – maken de betrokken partijen afspraken. Agema meldt dat de eerste concrete werkafspraken inmiddels zijn gemaakt.

De ambities vragen volgens de minister om passende bekostiging. “Dit sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de bekostiging meer zorg in de apotheek mogelijk maakt naast het verstrekken van medicijnen.” De komende maanden gaat Agema er met ZN en de KNMP mee aan de slag. Ze verwacht de eerste resultaten in het voorjaar van 2025 te presenteren.

Uitvoerbaarheid

Verder vindt de bewindsvrouw het belangrijk meer inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie in de apotheek. “We moeten tenslotte weten of wat we vragen van de eerstelijns apotheekzorg ook uitvoerbaar is met de mensen die deze zorg aan en achter de balie leveren.” Daar laat Agema nu extra onderzoek naar doen.