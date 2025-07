Toename van aantal behandelingen bij fysiotherapiepraktijken

Er lijkt een stijgende trend te zien in de omvang van de fysiotherapeutische zorg per praktijk over de jaren 2020 tot 2024. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van patiënten die door een fysiotherapeut worden behandeld.

Verder daalde het aandeel patiënten dat via een verwijzing bij de fysiotherapeut kwam van 41 procent in 2016 naar 26 procent in 2024. Verwijzingen komen minder vaak van de huisarts en vaker van andere verwijzers. Dat blijkt uit de Nivel-jaarcijfers fysiotherapie.

Zorggebruik

In 2024 waren patiënten gemiddeld 49,9 jaar oud en het grootste deel van de patiënten (58,8 procent) was vrouw. De meeste behandelingen bestaat uit een reguliere zitting fysiotherapie waarbij de helft van het behandeltraject ongeveer zes weken duurde. Bij de meeste mensen (50 procent) duurde het behandeltraject tussen de twee en vijftien weken.

Gemiddeld genomen werden er vijf behandelingen gedaan per behandeltraject. Bij de helft van de behandeltrajecten waren dat tussen de drie en negen behandelingen.

De omvang van de zorg is per afgesloten behandeltraject het grootste voor aandoeningen die voorkomen op de lijst chronische aandoeningen, en voor kinderen en ouderen.

Eerste bezoek fysiotherapeut

Voor ongeveer een derde van de patiënten was de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut langer dan drie maanden. Kinderen (0-11 jaar) en ouderen (60+ ) komen het vaakst via verwijzing bij de fysiotherapeut.

Behandeltrajecten waarvoor mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan (Directe Toegang Fysiotherapie, DTF) was 74,3 procent. Bovenaan de top tien aandoeningen van nieuwe behandeltrajecten staan spier,- pees- en fascie- aandoeningen aan de wervelkolom.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners bij praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De cijfers over zorg door de fysiotherapeut in 2024 zijn gebaseerd op gegevens uit 543 eerstelijns fysiotherapiepraktijken, met informatie over ruim een miljoen patiënten, verspreid over het hele land.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de onderzoeken van het Nivel, die gesubsidieerd wordt door het ministerie van VWS.