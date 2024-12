Agema wil EU-actie tegen personeelstekorten in de zorg

Minister Fleur Agema heeft tijdens haar eerste Europese Gezondheidsraad aangedrongen op Europese maatregelen tegen de grote verschillen in tabaksaccijnzen tussen EU-lidstaten. Ook pleitte ze in de vergadering met haar EU-collega’s voor meer zorginnovatie om personeelstekorten aan te pakken.

Agema waarschuwde voor onbeheersbare personeelstekorten in de zorg. Verwijzend naar het recente Draghi-rapport, dat volgens haar aantoont dat Europa achterloopt op innovatie, benadrukte ze het belang van nieuwe technologie.

Innovatie

“Het is ontzettend belangrijk dat we met de mensen die nu in de zorg werken straks ook veel meer zorg kunnen verlenen”, zei Agema. Zij vindt dat prioriteit moet worden gegeven aan innovatie en kunstmatige intelligentie (AI). “Zo houden we de zorg op de been.”

De voormalige baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, heeft in september geconstateerd dat de EU een zwakke interne markt heeft en dat de productiviteit langzaam groeit. De innovatie in de EU moet volgens hem worden versneld. Volgens Draghi is er jaarlijks 800 miljard euro nodig om de concurrentiekracht te verbeteren.

Tabaksrichtlijn

Agema riep de Europese Commissie op de tabaksrichtlijn aan te passen. “We zien hier uitdagingen als het gaat om onze hogere accijnzen ten opzichte van omringende landen”, zei Agema in Brussel. Tegelijk vroeg ze aandacht voor de illegale handel in vapes, die ondanks een Nederlands verbod nog steeds kinderen bereiken. (ANP)