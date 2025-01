VWS-staatssecretaris bemoeit zich niet met hbo-psychologen

Karremans schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Motie

Op 26 september 2024 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de staatssecretaris een verzoek gestuurd om te reageren op de notitie ‘Toegepast hbo-psychologen dragen bij aan het reduceren van kosten en arbeidsmarkttekorten in de ggz’ van Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). De VVD diende een motie in waarin zij de regering “verzoeken te bevorderen dat de hbo- of toegepaste psycholoog op de beroepenlijst geplaatst wordt, zodat meer behandel- en begeleidingscapaciteit beschikbaar komt voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ggz”.

Beroepenlijst

De staatssecretaris verwijst naar een eerder, gelijkluidend, verzoek van systeemtherapeuten. Beide willen ze als beroep worden opgenomen in de regelgeving van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) zodat ze, onder het eigen beroep, consulten mogen declareren. Dat beide beroepen nu niet in de regelgeving van de NZa zijn opgenomen, komt doordat deze niet op de beroepenlijst van de veldnorm ‘Beroepen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg’ staan.

Veldnorm

Karremans zegt geen rol te hebben bij de veldnorm. Het gaat om een kwaliteitsstandaard die is opgesteld door organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Alleen als er substantiële financiële gevolgen zouden ontstaan, kan de staatssecretaris aan de noodrem trekken.

Bij het opstellen van de veldnorm is de hbo-psycholoog getoetst aan de criteria vanuit de veldnorm, maar uiteindelijk niet op de beroepenlijst terechtgekomen. De veldnorm beschikt volgens de staatssecretaris al over een procedure voor toevoeging van een nieuw beroep. Hij vindt het dan ook niet zijn rol om bij het vertegenwoordigend orgaan aan te dringen om kwaliteitsstandaard aan te gaan passen. “Het vertegenwoordigend orgaan moet objectief kunnen toetsen of een beroep voldoet aan de kwaliteitscriteria.”