AI moet incontinentie helpen verminderen bij prostaatkankerpatiënten

Onderzoekers in Catharina Ziekenhuis hopen uit te vinden of AI tijdens operaties in real time de kans op incontinentie kan aangeven.

Dat laat het ziekenhuis vandaag weten.

Incontinentie

Incontinentie is samen met impotentie de meest ingrijpende complicatie bij het verwijderen van de prostaat. Om die weg te halen bij prostaatkankerpatiënten, moet de plasbuis altijd worden doorgeknipt. Er zijn aanwijzingen dat de plek waar de uroloog de plasbuis doorknipt, grote invloed kan hebben.

Urologie

Arts-onderzoeker Aron Bakker: “Hoe mooi zou het zijn als de uroloog zou zien dat op een bepaalde plek bijvoorbeeld de kans op incontinentie 30 procent is en op een andere plek de kans 15 procent? Dit is zeker realistisch, we hopen dit binnen twee jaar in studieverband te kunnen toetsen. En dan duurt het nog heel wat meer jaren aan studie om te kunnen bewijzen dat het veilig is voor in de praktijk.”

AI

Met als uiteindelijke doel dat de kunstmatige intelligentie een goed advies kan geven. “De uroloog voert de operatie uit met een Da Vinci robot in een 3D-omgeving. Op termijn zouden we een AI-plug-in in de robot kunnen installeren. Met een druk op de knop zou de operateur dus een kansberekening op incontinentie kunnen zien. Dat zou ondersteunend moeten zijn bij de afweging tussen meer plasbuis over laten en dichter bij de tumor opereren, niet allesbepalend.”

Prostaatkanker

In 2022 en 2023 kregen in Nederland meer dan 14.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Elk jaar sterven er 3.000 mannen aan, net zoveel overlijdens als bijvoorbeeld aan borstkanker.