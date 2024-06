AI verslaat radiologen in onderzoek naar opsporen prostaatkanker

Goed getrainde kunstmatige intelligentie (AI) spoort prostaatkanker iets vaker op dan radiologen en wijst vooral veel minder vaak ten onrechte een verdachte plek aan. Die conclusie trekt een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Radboudumc in Nijmegen na een uitgebreide studie.

Het onderzoek was opgezet als een wedstrijd, met aan de ene kant 62 radiologen uit twintig landen en aan de andere kant de kunstmatige intelligentie. Zowel de menselijke experts als de computerprogramma’s kregen de taak om op basis van MRI-scans vast te stellen of sprake is van prostaatkanker.

Verdachte plekken

De best scorende AI’s werden met elkaar gecombineerd tot “een soort superalgoritme”, beschrijft het Radboudumc de opzet. Na te zijn gevoed met de juiste data, bespeurde de AI 7 procent meer prostaatkankers dan de medici. Een veel groter verschil zat in het aanwijzen van verdachte plekken, waarvan dan bij nader onderzoek blijkt dat het toch geen kanker is. Dat doet de AI ongeveer de helft minder vaak. “Dat betekent dat het aantal biopten kan halveren bij gebruik van AI.” (ANP)