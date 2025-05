Zorg bij jou start volgend jaar met transmurale thuismonitoring

Een pilot met transmurale thuismonitoring start binnenkort in de regio Rijnmond, waar Zorg bij jou onder meer samenwerkt met Digizorg. Toch ligt de focus dit jaar nog vooral op de ziekenhuiszorg, vertelt Van der Kooij in de podcast. Zorg bij jou is opgezet vanuit de zeven samenwerkende Santeon ziekenhuizen, maar is nu een coöperatie waar zorgorganisaties in kunnen participeren. Spijkenisse Medisch Centrum heeft dat als eerste gedaan.

Landelijke schaal

Zorg bij jou biedt momenteel thuismonitoring in tien ziekenhuizen en bedient zo’n 1850 duizend patiënten. Dit jaar moet dat uitgroeien tot 40 duizend, volgend jaar naar 65 duizend. Voor een gezonde en duurzame opzet is schaal nodig. Van der Kooij: “Als je het op kleine schaal doet, is hybride zorg gewoon te duur. Met zorg bij jou heb je nu de kans om het op een landelijke schaal te doen.”

Net-even-anders-cultuur

Een uitdaging bij het opschalen van Zorg bij jou is de cultuur waarin zorgbestuurders alles net even anders willen. Hij stelt dat organisaties beter kunnen aansluiten en helpen met de doorontwikkeling. “Dat gesprek met de vraag mag het net even anders, heb je van macro- tot microniveau”, constateert Van der Kooij. “Dat komt deels vanuit een oprechte, professionele verantwoordelijkheid om de beste zorg te leveren en het op een bepaalde manier te willen, maar het houdt tegen dat je landelijk schaalbaar iets goeds kunt neerzetten.”