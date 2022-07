Akkoord over nieuwe cao kraamzorg

Werknemers en werkgevers zijn akkoord over de nieuwe cao kraamzorg. Daarin staat dat medewerkers in 2022 een loonsverhoging van 3 procent krijgen en in 2023 nog eens 2 procent. De vakbonden zijn tevreden met dit ‘minimaal behaalde resultaat’.

De cao-onderhandelingen voor de kraamzorg waren van begin af aan moeizaam en liepen vorig jaar oktober zelfs helemaal vast. Pas in maart dit jaar pakten vakbonden FNV, FBZ, CNV, NU91 en AVV en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg de draad weer op. Op 14 juli bereikten de onderhandelaars een akkoord, schrijft FBZ op haar website.

Maximaal

Naast de afgesproken loonsverhoging, bereikten de onderhandelaars een akkoord over reiskostenvergoeding voor grotere afstanden (0,26 euro per kilometer na de eerste 23), over wachtdienstvergoeding (verhoogd naar 150 procent als kraamverzorgenden niet worden opgeroepen), maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en medezeggenschap en inspraak. Volgens onderhandelaars van FBZ hadden de vakbonden gehoopt op meer, met name op het gebied van salaris, maar gezien de impasse in de onderhandelingen was dit het maximaal haalbare.