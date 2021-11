Akkoord zorgpartijen over later afschalen kritiek planbare zorg

Een reeks zorgpartijen heeft afgesproken dat in deze en volgende coronagolven eerst de planbare zorg wordt afgeschaald (categorie 4 en 5) en daarna pas de kritiek planbare zorg (categorie 3, zoals hartoperaties en transplantaties). Tot nu toe werd vaak te snel de categorie 3-zorg verminderd om plaats te maken voor covidzorg in de IC’s.

De zorgpartijen NZa, ZN, NVZ, FMS, ZKN, IGJ, NVIC, V&VN, NFU en Patiëntenfederatie hebben dit deze week afgesproken. De NZa heeft het akkoord gestuurd naar minister De Jonge (VWS), die de informatie binnenkort deelt met de Tweede Kamer. VWS verwerkt de afspraak in een aanvulling op het ‘Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de covid-19-pandemie’.

Zoveel mogelijk zorg

Reden voor de aanpassing van het beleidskader is dat bovengenoemde organisaties en zorgprofessionals willen dat zoveel mogelijk zorg die bij uitstel tot gezondheidsschade bij patiënten kan leiden, in deze coronaperiode doorgaat. Patiënten in categorie 3 zouden binnen zes weken deze zorg moeten krijgen om het risico op permanente gezondheidsschade te voorkomen.

Afgelopen maandag liet bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van Erasmus MC en voorzitter van het LCPS weten dat de schade die niet-covidpatiënten oplopen door uitstel van behandelingen groter is dan de gezondheidswinst die de coronazorg oplevert. “Houd er echt rekening mee dat die schade in verloren levensjaren groter is.”

Donderdag bleek dat twaalf van de 74 ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen zes weken kunnen leveren, aldus de NZa. Vorige week waren dit er nog negen. Op zeven ziekenhuizen na doet niemand meer aan inhaalzorg. Ruim de helft van de ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg leveren.

Eerst planbare zorg

De zorgpartijen hebben afgesproken dat ziekenhuizen eerst de planbare zorg (urgentieklasse 4 en 5) afschalen om IC-capaciteit vrij te maken voor coronapatiënten. De zorgautoriteit meldt desgevraagd dat uit eerdere coronagolven is geleerd dat de IC-afhankelijke kritieke planbare zorg (met name hartoperaties en transplantaties) snel onder druk komt, juist omdat hier IC-capaciteit voor nodig is. “Deze zorg mag niet in de verdrukking komen”, aldus de NZa.

ZKN wijst patiënten en hun verwijzers erop dat op dit moment afschaling van de operatiecapaciteit in zelfstandige klinieken “gelukkig” niet aan de orde is. “Wij moeten volgens het nieuwe beleidskader van de minister pas afschalen als alle categorie 4- en 5-zorg in de ziekenhuizen tot stilstand komt”, aldus de woordvoerder.

ZKN: “In de tussentijd willen wij zoveel mogelijk patiënten helpen, zoals ook Kuipers aangaf. We moeten alles op alles zetten om het ‘stuwmeer’ te verkleinen, in plaats van de inhaalzorg verder op te laten lopen.”