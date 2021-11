Kuipers: winst covidzorg kleiner dan schade voor reguliere patiënten

“Houd er echt rekening mee dat die schade in verloren levensjaren groter is”, zegt Kuipers maandag tijdens een persconferentie in Rotterdam. “Het is te vroeg om daar een berekening van te maken, maar ik denk dat dat zo is.”

Impact op genezing

“Er worden bijvoorbeeld ongeveer 10.000 mensen per maand gediagnosticeerd met kanker. Bij de meesten is behandeling binnen zes weken echt geïnitieerd. Als je langer uitstelt, heeft dat impact op de intensiteit van de behandeling die ze moeten ondergaan en op een gegeven moment ook de kans op volledig herstel en genezing en dus overleving”, aldus Kuipers.

Als iemand bij een ziekenhuis binnenkomt bij de acute zorg “die letterlijk stikkensbenauwd is, vang je die op”, vertelt Kuipers. “We kunnen niet zeggen: we vangen geen acute patiënten meer op. Zo werkt dat niet in de zorg. Toegang tot zorg is een ontzettend grote maatschappelijke verworvenheid. Dat willen we zo houden, maar dan moet er een ommekeer komen in het aantal covidpatiënten.”

Snel afgeschaald

Kuipers wijst erop dat covidpatiënten veel meer zorg nodig hebben dan een gemiddelde patiënt. Op die manier houden ze ziekenhuis- of IC-bedden lang bezet, waardoor reguliere zorg snel moet worden afgeschaald. In de NZa-monitor van een week geleden liet 12 procent van de ziekenhuizen weten dat ze niet alle zorg kunnen verlenen. Kuipers verwacht dat dat percentage de komende tijd verder stijgt.

De topman van Erasmus MC is niet optimistisch over de situatie voor de komende tijd: “Het RIVM voorspelde onlangs maximaal 1500 covid-patiënten in januari volgend jaar. Daar zitten we nu al beduidend boven. De ongeveer 16.000 besmettingen per dag van nu is al hoog, maar dat getal is een sterke onderschatting, want minder mensen laten zich testen.”

Maatregelen Rutte

Kuipers is blij met de recente maatregelen van het demissionaire kabinet-Rutte, maar wil zich niet uitlaten over de vraag of die voldoende zijn om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende terug te dringen. Ook heeft hij geen mening over 2G-beleid. Hij roept instellingen en burgers op zich beter aan de regels te houden: bedrijven moeten beter aan de ingang de QR-codes checken en burgers moeten volgens hem de basisadviezen nauwkeuriger opvolgen, zoals: testen, dragen van mondkapjes, thuiswerken, handen wassen en de anderhalve meter afstand.

Hij steunt van harte de boosterprik en roept met name zwangere vrouwen op zich te laten vaccineren tegen het coronavirus: “Voor hen is het virus een grote risicofactor om in het ziekenhuis te belanden. Laat je vaccineren!”