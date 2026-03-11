Albert Schweitzer ziekenhuis ontzegde terecht toegang tot ziekenhuis

De rechtbank in Rotterdam handhaaft het toegangsverbod van een man die een verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis zou hebben bedreigd.

Het gaat om de 47-jarige zoon van een ernstig zieke vrouw die afgelopen zomer in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) lag. De familie was niet gelukkig met de manier waarop het ziekenhuis met haar omging. Toen een gesprek over euthanasie niet doorging, zou de zoon een verpleegkundige telefonisch met de dood hebben bedreigd.

Toegangsverbod

Het ziekenhuis heeft hem daarop toegang tot het ziekenhuis ontzegd voor de duur van een jaar.

Rechtszaak

De man ontkent de bedreiging en spande een rechtszaak aan. De rechtbank constateerde dat de man had gedreigd met een mes naar het ziekenhuis. Volgens de rechter is er “geen reden om aan te nemen dat de medewerker alles heeft verzonnen.”

Het ziekenhuis mag van de rechtbank de man een toegangsverbod van een jaar geven. De lokale nieuwssite Rijnmond schrijft: “Nu al zeven maanden van de straf voorbij zijn én de man onvoldoende heeft onderbouwd waarom hij op korte termijn toegang zou moeten krijgen, ziet de rechtbank geen reden om anders te besluiten. Immers, in geval van een noodgeval mag de man als patiënt wel in het ziekenhuis worden behandeld.”