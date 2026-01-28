Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties

,

Jonge vrouwen met onverklaarbare buikklachten zoeken vaker hun toevlucht tot artsen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories en Nieuwsuur.

Ze vinden dat ze in Nederland niet de juiste diagnose of behandeling krijgen en wijken daarom uit naar commerciële klinieken over de grens. Daar ondergaan ze soms extreme, peperdure operaties.

Via sociale media wijzen patiënten elkaar op de mogelijkheden in andere landen. Zo kwamen tientallen Nederlandse patiënten de afgelopen jaren uit bij een Spaanse vaatchirurg in Málaga. Hij opereerde een deel van hen aan een aandoening die ze volgens Nederlandse artsen niet hebben.

De beroepsverenigingen van maag-darm-leverartsen, kinderartsen en vaatchirurgen waarschuwen voor de gevolgen van deze ingrijpende operaties, zoals het afsterven van een stuk darm of infecties in de bloedbaan. Bij terugkomst zijn meerdere patiënten voor hun complicaties in een Nederlands ziekenhuis behandeld. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PatiëntveiligheidVolksgezondheidZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:05 Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties
23 sep 2025 Gezondheidsinstanties wijzen Trump terecht over paracetamol
19 aug 2025 Verbeterde urgentie-indeling laat ambulances sneller rijden
6 jan 2026 Investeerder neemt belang in zorgbeveiligingsbedrijf Met WA
24 dec 2025 Inspectie maakt zich geen grote zorgen over kwaliteit zorg MUMC+

Interessant voor u

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties