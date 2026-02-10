Verwijdering spiraal Ballerine leidde bij tientallen vrouwen tot problemen

Soms zat het implantaat vast of braken draadjes af. Ook hadden enkele vrouwen last van hevige pijn bij het verwijderen van de anticonceptie.

MEBI

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) zegt in korte tijd relatief veel meldingen van klachten te hebben gekregen. Bij zeker 24 vrouwen waren er meerdere pogingen nodig om de Ballerine weg te halen. Achttien van hen moesten daarvoor geopereerd worden, en drie van hen zelfs meerdere keren. Vijf vrouwen hadden na het weghalen van het spiraaltje nog deeltjes koper in de baarmoeder.

Koperspiraal

Het centrum komt daarom met een advies aan huisartsen, verloskundigen en gynaecologen “om alert te zijn bij het verwijderen van deze koperspiraal en zich bewust te zijn van de mogelijke problemen die hierbij kunnen optreden.”

De Ballerine-spiraal kwam in 2019 op de markt in Nederland. Het implantaat werd geplaatst in de baarmoeder om vijf tot tien jaar lang zwangerschappen te voorkomen. Sinds 2021 wordt de anticonceptie niet meer geplaatst. Dat gebeurde na meldingen dat vrouwen ondanks het plaatsen van het spiraaltje zwanger waren geworden. Ook zou het implantaat bij sommigen uit de baarmoeder zijn gezakt. Het is niet bekend hoeveel vrouwen het voorbehoedsmiddel momenteel nog gebruiken. (ANP)