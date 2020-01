Alexander Monro Ziekenhuis opent tweede locatie in Weert

Het Alexander Monro Ziekenhuis gaat uitbreiden met een tweede locatie in het St. Jans Gasthuis Weert. Het ziekenhuis in Bilthoven is gespecialiseerd in de behandeling en diagnose van borstkanker. Donderdagmiddag tekenen de bestuurders van beide partijen het definitieve contract.

Inge de Wit, bestuurder SJG Weert: “Wij zien in deze samenwerking een uitstekende mogelijkheid om de zorg voor patiënten met borstkanker nog verder te verbeteren en deze excellente zorg voor iedereen in de regio beter bereikbaar te maken. Onze patiënten worden met zorg behandeld door een specialistisch borstkankerteam, aangevuld met de expertise, kennis en visie op borstkankerzorg van de Alexander Monro Ziekenhuis Groep.”

3000 nieuwe patiënten per jaar

Met de locatie Weert erbij kunnen in het netwerk van de Alexander Monro Ziekenhuis Groep straks 3.000 nieuwe patiënten per jaar worden gezien. Naar schatting 600 van hen zullen een behandeling voor een kwaadaardige aandoening ondergaan. Daarnaast zijn er ieder jaar 6.000 patiënten in follow up.

Alexander Monroe

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ Groep: “Wij willen graag de gespecialiseerde borstkankerzorg voor alle vrouwen en mannen in Nederland ook in de regio’s beschikbaar stellen. Deze stap past daar goed bij. Voor de regio Zuidoost hebben we in SJG Weert een uitstekende partner gevonden met dezelfde ambities. Zij beschikken al over een sterk en betrokken borstkankerteam en zijn vanaf het begin van onze gesprekken heel enthousiast. Komende periode werken we toe naar de opening. Tot die tijd kunnen patiënten gewoon terecht bij SJG Weert en het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.”

CZ

“Zorgverzekeraar CZ is blij met de ontwikkeling”, zegt zorgdirecteur Joël Gijzen. “CZ is warm voorstander van het in samenwerking met gespecialiseerde topcentra organiseren van de zorg. Zo is zorg verantwoord en dichtbij. Patiënten met borstkanker hebben echt profijt van specialisten die hier hun kerncompetentie in hebben.”

Specialisatie borstkankerzorg

Het Alexander Monroe Ziekenhuis in Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg. Het is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door specialisatie en concentratie van de borstkankerzorg. Focus en specialisatie leiden tot de beste kans op overleven. Met de bestaande samenwerkingspartner UMC Utrecht en deze tweede locatie in Weert hebben patiënten en verwijzers optimale toegang tot innovatieve zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, zo is de bedoeling.

Borstkanker

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker, inclusief voorloperstadium, geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer een op de zeven vrouwen borstkanker ontwikkelt. Van de nieuwe patiënten is 20 tot 25 procent jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker, gemiddeld negen per dag.

