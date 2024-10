Alexander Monro Ziekenhuis zet AI in voor extra beoordeling mammografie

Het in borstkankerzorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven start met artificial intelligence (AI) voor een extra beoordeling van het mammogram. Het ziekenhuis hoopt zo vaker en eerder gevallen van borstkanker op te sporen.

De inzet van AI is een aanvulling op de beoordeling door een radioloog, benadrukt het ziekenhuis. “Een extra beoordeling van de mammografie door AI zie ik als een hele waardevolle tool”, zegt AMZ-radioloog Sebastiaan Franken. “Geweldig dat wij als radiologen nu continu ‘iemand’ hebben die over onze schouder meekijkt. Want dat is wat AI doet. Het helpt ons om nóg minder te missen.” Ook bestuurder Marjolein de Jong toont zich enthousiast. “Dat we onze patiënten dit kunnen bieden is natuurlijk een fantastisch mooie stap. Juist de combinatie AI en radioloog maakt de diagnostiek ontzettend sterk.”

Het ziekenhuis ontwikkelt de tool in samenwerking met ScreenPoint Medical. Beide partijen zien mogelijkheden om verdere AI-innovaties te ontwikkelen en te implementeren.