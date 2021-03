Algoritme bepaalt longschade in LUMC

De software detecteert de ernst op basis van het percentage aangetast longweefsel. Door het beoordelen van een CT-scan te automatiseren, bespaart het ziekenhuis veel tijd die artsen en radiologen aan andere zaken kunnen besteden. Bovendien kan de kunstmatige intelligentie een nauwkeuriger diagnose stellen en een voorspelling over het ziekteverloop doen.

Na elke berekening komt er een pdf-rapport in het systeem te staan, dat wordt beoordeeld door een radioloog. Het rapport vermeldt een kwantificatie van de hoeveelheid longweefsel die is aangedaan in de verschillende longkwabben. Ook maakt het rapport inzichtelijk waar het algoritme haar conclusies op baseert.

De toepassing van de AI is onderdeel van kennis- en expertisecentrum Clinical Artificial Intelligence Implementation and Research Lab (CAIRELab). De software is ontwikkeld door het bedrijf Thirona. Het LUMC is het eerste ziekenhuis ter wereld dat IntelliSpace AI workflow suite inzet om zorgverleners AI-applicaties te laten integreren in het werkproces.