Alrijne benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Zij vervult hiermee de vacature die ontstaat met het vertrek van Yvonne Wilders per 1 september 2024. Wilders vertrekt om medische redenen.

Alrijne

Raad van toezicht en de andere bestuursleden van Alrijne zeggen blij te zijn met de komst van Rutters. Bruno Bruins, voorzitter van de raad van toezicht: “De raad van toezicht ziet in Annemiek Rutters een bevlogen en ervaren bestuurder, met oog voor de buiten- en binnenwereld van de organisatie. Samen met Ivo van der Klei en Peter Jue vormt zij het team dat Alrijne een volgende fase in kan leiden.”

Zorgbestuurder

Rutters is sinds 2021 lid raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daarvoor was zij directeur van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Tijdens haar geneeskundestudie zag ze dat er organisatorisch veel te verbeteren was in de ziekenhuiszorg en daarom besloot ze tot een bedrijfskundige studie en startte haar loopbaan bij multinationals. Intussen heeft ze in verschillende ziekenhuisomgevingen organisatietransities geleid.

Regionale samenwerking

Over haar aanstelling als voorzitter bij Alrijne zegt Rutters: “De organisatie spreekt me zeer aan door de ambitie om met oprechte aandacht voor patiënten, cliënten en collega’s uitstekende zorg op de beste plek in de regio te bieden. Ik krijg energie van samenwerken met regionale partners om de zorg toegankelijk en duurzaam te organiseren. Het is daarbij mooi dat Alrijne zowel medisch specialistische als ouderenzorg in huis heeft.”