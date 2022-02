Alrijne en ActiVite doen eerste injectie chemotherapie thuis

Alrijne Ziekenhuis en ActiVite hebben voor het eerst een behandeling met chemoinjecties thuis bij een patiënt toegediend. Normaliter zouden patiënten enkele tientallen keren per jaar naar het ziekenhuis moeten voor de behandeling. “We zijn blij dat we op deze manier de behandeling voor hen een stuk draaglijker kunnen maken,” zegt Heleen van Ruiten, projectleider namens Alrijne. Alrijne houdt de regie en monitort de behandeling. Als mensen toch hun behandeling in het ziekenhuis willen krijgen, kan dat ook nog.

Patiënten die bloedkanker hebben, krijgen hiervoor behandelingen met (chemo)injecties. Ze moeten hiervoor tijdens de kuur steeds naar het ziekenhuis komen. In totaal ongeveer veertig keer in anderhalf jaar. Het gaat vaak om ouderen met een kwetsbare gezondheid voor wie de reis naar het ziekenhuis vermoeiend is en veel tijd kost. Ze hebben daarnaast vaak een mantelzorger, taxi of zelfs ambulance nodig om hen heen en weer te brengen.

Traject eromheen

De injectie wordt toegediend door medewerkers van ActiVite. “Mijn collega’s en ik hebben allemaal de opleiding oncologieverpleegkundige gedaan en daarbij vooral ziekenhuiservaring opgedaan. Daardoor zijn we nu goed in staat om de behandeling veilig thuis te geven”, zegt oncologieverpleegkundige Bibi Muller. “Een chemo-injectie zetten is niet zo anders dan een andere injectie. Het ingewikkelde is juist het traject eromheen en de kennis die je dáárvoor nodig hebt. Je moet alert zijn op eventuele bijwerkingen en als dingen niet goed gaan, moet je erop kunnen handelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met onze allround kennis veilig naar huis-verplaatste zorg kunnen bieden.”