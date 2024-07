Alrijne sluit deel spoedzorg en stelt operaties uit

Het ziekenhuis in Leiden en omgeving is per 1 juli overgestapt naar Eurofins SCAL voor bloedproducten, bloedafnamediensten en laboratoriumdiagnostiek. Dat leidde meteen al tot technische problemen die zo ernstig zijn dat Eurofins SCAL een deel van het laboratorium in het Alrijne-ziekenhuis in Leiderdorp moest sluiten. Ook de prikposten sloten noodgedwongen de deuren. Het ziekenhuis verwijst patiënten door naar andere locaties.

Acute zorg

Inmiddels moet ook de acute zorg eraan geloven. De spoedpost van Alrijne is alleen open voor patiënten met minder complex letsel, anders moeten ze naar andere ziekenhuizen in de regio. Die zijn daarover op de hoogte gebracht, net als verwijzers en ambulances. Ook de afdeling verloskunde van het ziekenhuis is gesloten.

Oplossing

Tot slot ziet het ziekenhuis zich gedwongen een deel van de operaties uit te stellen. Alrijne laat weten daarover zelf contact op te nemen met de patiënten die daardoor getroffen worden. Het ziekenhuis laat weten dat momenteel hard gewerkt wordt aan een oplossing voor de problemen.