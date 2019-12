Alrijne start proef met thuismeten

De app die patiënten voor het thuismeten gebruiken is de Luscii-app. Luscii is een dochterbedrijf van e-health-ontwikkelaar Focus Cura dat in januari 2019 verzelfstandigd is. De app is gekoppeld aan het elektronisch patiëntdossier van het ziekenhuis. Zorgmedewerkers kunnen daardoor meldingen krijgen als er bijvoorbeeld een afwijkende meetwaarde wordt ingevoerd.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid financiert de proef met thuismeten van Alrijne. De integratie van Luscii in het epd is gefinancierd met transformatiegelden, die bedoeld zijn om innovatie te stimuleren

Thuismeten met Luscii start met een pilot van zes maanden. In die periode worden 25 COPD-patiënten en 25 mensen met hartfalen op afstand begeleid. Daarna wordt besloten of meer mensen gebruik kunnen maken van de dienst, aldus Alrijne.