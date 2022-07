Alsnog 4,7 miljoen coronasteun voor Flevoziekenhuis over 2020

Het Flevoziekenhuis heeft alsnog 4,7 miljoen coronasteun gekregen over 2020. Het extra geld is toebedeeld door de hardheidsclausulecommissie die oordeelt of ziekenhuizen buiten de reguliere compensatieregelingen extra steun horen te krijgen vanwege de coronapandemie.

Omdat de boekhouding over 2020 al is afgesloten wordt het geld geboekt over het jaar 2022. Flevoziekenhuis noteerde eerder over 2020 een verlies van 1,7 miljoen doordat de organisatie had ingezet op groei na het faillissement van MC Zuiderzee.

Contractering

De contractering met de zorgverzekeraars voor 2020 was daar nog niet voldoende op aangepast, waardoor het Flevoziekenhuis niet voor alle geleverde zorg betaald werd. Door de combinatie met de coronapandemie ontstond een negatief financieel resultaat terwijl het ziekenhuis uitging van een plus van 4,7 miljoen euro.

Unieke situatie

“Wij zijn heel blij met deze toekenning én erkenning van onze specifieke situatie”, aldus Anita Arts, bestuursvoorzitter van Flevoziekenhuis. “De Commissie heeft de lijn gevolgd die wij in ons pleidooi voor compensatie hebben aangebracht. Als Flevoziekenhuis verkeerden wij in 2020 namelijk in een unieke situatie.”