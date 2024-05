Alzheimer Nederland: dementie niet genoemd in hoofdlijnenakkoord

Alzheimer Nederland noemt het goed nieuws dat het akkoord stevig inzet op ouderenzorg. Daar wordt vanaf 2027 600 miljoen per jaar voor opzij gezet. “Hoe die middelen verdeeld worden, wordt in het akkoord echter nog niet duidelijk. Dementie wordt überhaupt niet genoemd. Alzheimer Nederland zal de uitwerking van de plannen dan ook op de voet volgen”, laat de organisatie weten.

Alzheimer Nederland wijst erop dat er nu al 300 duizend mensen met dementie in Nederland leven. De verwachting is dat dit aantal stijgt naar meer dan een half miljoen in 2040. “De bejaardenhuizen van weleer zijn verdwenen zonder dat is nagedacht over wat er voor in de plaats moet komen. Langer thuis wonen levert nu al schrijnende situaties op, vol eenzaamheid. Dit wordt alleen maar erger met de vergrijzing en enorme toename van het aantal thuiswonende mensen met dementie.”

Simpelweg een terugkeer van de verzorgingshuizen van weleer is niet de oplossing, stelt Alzheimer Nederland. “Met het personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie is er straks niet genoeg zorgpersoneel.”

De organisatie doet een oproep aan Den Haag: investeer in dementievriendelijke buurten. “Hier krijgen thuiswonende ouderen de hulp die ze nodig hebben. Er zijn plekken om elkaar te ontmoeten, buren en bijvoorbeeld winkelpersoneel zijn getraind en huizen aangepast. Dementievriendelijke buurten maken dat we mantelzorgers ontlasten én mensen minder uren zorg nodig hebben, bovendien kan het verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen en soms zelfs voorkomen. En minstens even belangrijk, mensen met dementie blijven op deze manier onderdeel uitmaken van onze samenleving.”