Alzheimer Nederland: versterking eerste lijn cruciaal voor langer thuis wonen

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Dat blijkt uit het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA). Alzheimer Nederland vindt de plannen zorgelijk. “Met de plannen om mensen met dementie zo lang mogelijk in een eigen woning te laten wonen, is de eerstelijnszorg hoogstnoodzakelijk.”

Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende twintig jaar. Tegelijkertijd meldt de IZA-conceptversie dat de wijkverpleging de komende vier jaar met 600 miljoen euro gekort wordt. Op huisartsenzorg wordt 80 miljoen euro beknibbeld. “Het kabinet verwacht de wereld van huisartsen, wijkverpleging en casemanagers. Maar waar inhoudelijk ingezet gaat worden op versterking van deze eerstelijnszorg, wordt in de begroting juist minder geïnvesteerd”, reageert Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Passende begroting

Nog meer verwachten van mantelzorgers is onrealistisch, aldus de directeur-bestuurder. “Een mantelzorger voor iemand met dementie besteedt al gemiddeld 40 uur per week aan zorg.” Daarom pleit Wilmink voor een passende begroting. “Alleen dan zijn de plannen voor onder meer tijd voor de patiënt, inzet op samenwerking in de wijk tussen zorgaanbieders en het sociaal domein en aanspreekbare teams binnen de wijkverpleging haalbaar.”